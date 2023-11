Altri volta a subir preços da pasta de papel em dezembro. Ações disparam 5%

Este é o sexto aumento de preços consecutivo que a empresa faz na Ásia, mas o quarto consecutivo na Europa e na América do Norte. O primeiro foi em setembro.

As ações da Altri escalaram esta segunda-feira 5%, no mesmo dia em que a empresa anunciou que vai acompanhar o novo aumento do preço da pasta do papel para dezembro realizado pela Suzano.A empresa brasileira, que é a maior produtora mundial de pasta branqueada de eucalipto (BEKP), anunciou um novo aumento do preço para dezembro, tanto para a Ásia como para a Europa e EUA.Além do aumento de 20 dólares por tonelada para a China, anunciou uma nova subida de preços para a Europa e EUA, mas de 80 dólares por tonelada.Com este aumento, o preço de referência para a tonelada de pasta passa para 1.250 dólares nos EUA e supera os 1.000 dólares na Europa (1.060 dólares)."A Altri vai acompanhar este aumento de preços", diz fonte oficial da empresa, em declarações ao Negócios.Nos resultados referentes aos primeiros nove meses do ano e ao terceiro trimestre a empresa liderada por José Soares de Pina já salientava que que apesar do mercado europeu e norte-americano continuarem a demonstrar algum abrandamento, "assiste-se a uma forte procura da China", sendo que "os sucessivos aumentos de preços no mercado chinês estão a ter impacto positivo nos preços na Europa", o que reforça "a perspetiva positiva para os últimos meses deste ano e para 2024".A Altri registou nos primeiros nove meses deste ano um resultado líquido de 28,2 milhões de euros, o que revela uma quebra de 76% face aos 117,6 milhões apresentados no mesmo período de 2022.No mesmo dia deste anúncio, os títulos da produtora de pasta de papel valorizaram 5,06% para 4,90 euros, tendo entretanto "aliviado" para uma subida de 4,33% para 4,86 euros. Desde o início do ano, a empresa ganhou 21,30% em bolsa.