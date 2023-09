Amorim já perdeu três dos seus quatro ases. António tem 95 anos

Depois de Américo, em junho de 2017, e de José, em janeiro do ano passado, esta quarta-feira morreu Joaquim, o mais novo dos quatro irmãos que, a partir de 1960, assumiram o destino do grupo que se tornou líder mundial do setor da cortiça. António é pai de António, o CEO da Corticeira Amorim.

