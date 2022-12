Antiga dona da Cimpor põe ações de 118 milhões contra o Estado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Intercement, antiga dona da Cimpor, interpôs no final de novembro duas ações contra o Estado Português, o Ministério das Finanças e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com um valor total de 118,2 milhões de euros.





...