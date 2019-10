Biogen disparou 42,5% após anunciar novo tratamento para o Alzheimer

A farmacêutica Biogen divulgou um novo tratamento para a doença de Alzheimer e as ações dispararam 42,5%, logo na abertura dos mercados em Wall Street. A terapia terá ainda de ser aprovada pela Food and Drug Administration (FDA), o regulador norte-americano, mas os resultados dos testes deixam os mercados otimistas.





Este avanço da Biogen, caso seja bem-sucedido, pode ser um dos maiores passos no mundo farmacêutico de todos os tempos.



A empresa disse que tomou a decisão de avançar com o pedido de aprovação do tratamento depois dos dados terem mostrado que a terapia estava a ter resultado junto dos doentes de Alzheimer, cuja capacidade para executar tarefas básicas tinha sido novamente restaurada.





Em março, a empresa disse que um anticorpo desenvolvido para o tratamento da doença, o aducanumab, tinha falhado, levando as ações da empresa a deslizarem cerca de 25% e a levantar algumas dúvidas sobre o futuro da empresa.





A farmacêutica adiantou que irá enviar a aplicação do tratamento – que desenvolveu em parceria com os japoneses da Eisai - para o regulador avaliar no início do próximo ano.