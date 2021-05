Bondalti compra empresa espanhola de tratamento de águas

A Bondalti, empresa do setor químico detida pelo grupo José de Mello, anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo para adquirir o grupo espanhol Aguas Alfaro, que opera no segmento do tratamento de águas residuais.



Com esta aquisição, a antiga CUF, que em setembro do ano passado entrou nesta nova área de negócio com a compra de 68,5% da portuguesa Enkrott - Gestão e Tratamento de Águas, reforça agora "a sua aposta na diversificação de negócio e na presença em Espanha", refere em comunicado.





De acordo com a Bondalti, a operação agora acordada incide sobre a totalidade do capital do grupo Aguas Alfaro e alarga a presença da Bondalti em Espanha, que remonta a 2001, onde opera desde o ano passado uma unidade industrial em Torrelavega, na Cantábria.





Segundo adianta na mesma nota, na qual não divulga o valor da aquisição, o grupo Aguas Alfaro inclui as sociedades Aguas Rioja, Agua Energía y Medioambiente (AEMA) e Laboratórios Alfaro, tendo iniciado a sua atividade em 1994, operando com a marca comercial AEMA.





Com sede em Alfaro, na comunidade autónoma de La Rioja, este grupo "tem-se destacado por um posicionamento estratégico assente na inovação e no desenvolvimento de tecnologia própria aplicada ao tratamento de águas residuais, de consumo e de processos industriais, oferecendo soluções e serviços integrais dirigidas a clientes de vários setores de atividade, com especial incidência em empresas industriais do setor agroalimentar", diz ainda a empresa do grupo José de Mello no comunicado.



Acrescentando ainda que a Aguas Alfaro "disponibiliza uma oferta de soluções engenharia, construção, operação e manutenção de instalações para tratamento de águas de processo e residuais, controlo de Legionella, tratamento de resíduos e de lamas, fornecimento de produtos químicos, análises e inspeções laboratoriais, entre outros".

A Bondalti frisa na mesma nota que "as soluções para tratamento de águas representam um novo caminho de crescimento" para o grupo, "com grande complementaridade relativamente à sua atividade nos químicos industriais, nomeadamente a produção de cloro".



"Esta nova área de negócio traduz também uma aposta de Iongo prazo num setor de atividade alinhado com as grandes tendências globais de desenvolvimento sustentável, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas relativos à eficiência no uso, abastecimento e acesso a água potável", acrescenta.

A Bondalti tem centrado a sua aposta no mercado ibérico, possuindo atualmente instalações industriais em Estarreja, Barreiro e na Cantábria e exportando para a Europa Ocidental e de Leste, Médio Oriente e África.