Brasileira Tupy compra fábrica de metal em Aveiro

A multinacional brasileira Tupy fechou acordo com a Stellantis, gigante que resultou da fusão da Fiat Chrysler com o grupo PSA, para a aquisição de uma fábrica de componentes estruturais em ferro fundido, localizada em Cacia (Aveiro), com uma capacidade de produção de 45 mil toneladas por ano.





