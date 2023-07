Carlos Moreira da Silva: "Há uma exigência de 'compliance' que é um bocadinho doentia"

A conversa teve lugar no hotel Pestana Palace, em Lisboa, o ponto de cruzamento entre várias agendas agitadas. Viajou do Algarve, o local escolhido para aquilo que chama de reforma, até à capital nesse mesmo dia. E saiu da entrevista a correr rumo a mais uma reunião. Um sinal de que a reforma é, talvez, mais um estado de espírito do que uma realidade na vida de Carlos Moreira da Silva, o empresário e dono da BA Glass que foi a personalidade escolhida pelo Negócios para o lançamento da quarta edição do Negócios Sustentabilidade 20|30.Esteve 22 anos na BA Glass, tendo deixado a presidência executiva em fevereiro de 2020. O empresário e gestor assume que coloca "prazos de validade" nas suas equipas e é o primeiro a afirmar que "as empresas, quando crescem, exigem gestores diferentes". "E não é claro que os gestores que estão bem numa empresa de 100 milhões esteja nem numa empresa de 500 milhões, de um bi ou dois bi", destaca. Aliás, o agora investidor no Horizon Equity partners, ao lado de Sérgio Monteiro e de Pires de Lima, afirma mesmo que "todos temos as nossas limitações e os nossos patamares e competência".

Ainda assim, garante, há elementos de que não abre mão na gestão das suas empresas: "a transparência" e a "humildade e o rigor". E, mesmo sem ceder um milímetro na matéria dos valores - já afastou diretores de fábrica por incumprirem nas suas responsabilidades - aponta que "hoje há uma exigência de 'compliance' que é um bocadinho doentia". É também o primeiro a assumir, com um sorriso no rosto: "Mas não encontro maneira diferente de o fazer melhor."ao Negócios no âmbito da, cuja quarta edição arranca agora, o gestor assume também que é por isso que não gosta de empresas cotadas. "As empresas são privadas e o nível de compliance existe, mas é diferente de uma cotada. As cotadas hoje têm um peso muito grande de regulamentação que precisa de ser verificada, auditada, e por outro lado não tem o benefício de estar cotado", sublinha.