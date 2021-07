Nabeiro: Salários na pandemia? "Pagámos do nosso bolso"

Em plena pandemia, com as vendas em queda abrupta e a fábrica particamente parada, Rui Nabeiro juntou a família à mesa da administração para decidir a resposta que o grupo daria à crise. Numa entrevista de vida ao Negócios no âmbito da Iniciativa Sustentabilidade 20|30, cuja segunda edição arranca agora, o empresário explica que recusou ir a correr pedir ajuda ao Estado. "Isso deu uma força exterior enorme", afirma emocionado na entrevista.



"Nós temos de saber o que queremos na vida e quando veio esta desgraça [a pandemia] pensámos, numa reunião da administração, sobre o que faríamos. Não vendíamos, parou tudo… E tínhamos de pagar [aos funcionários]. Não fomos ao lay-off para dizer está aqui o dinheiro, não, esse dinheiro era mais lento e diferente. Pensámos que íamos pagar do nosso bolso, porque ainda havia meios suficientes para o fazer", conta o também comendador, adiantando que "os salários foram sempre pagos no dia habitual".





"E quando chegasse o momento de não podermos mais, aí tínhamos o direito de os nossos governantes repararem que não fomos a correr a buscar lá o dinheiro, fomos buscar primeiro o nosso dinheiro", diz orgulhoso. Para Rui Nabeiro, "isso foi a coisa que mais marcou" durante a pandemia. "E que mais satisfação me deu, poder responder de forma diferente", acrescenta.Para o empresário, não ir a correr pedir a ajuda do Estado é uma forma de demonstrar que as empresas podem atuar de forma diferente quando são desafiadas pela crise. "Podem e devem", frisa. "Nesse aspeto, sou sempre um sonhador do bem-fazer. Não sei se é um defeito ou uma virtude, mas não abuso dela… Vivo-a, sinto-a e sei o caminho que tenho de percorrer."