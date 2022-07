Costa Silva: "Vai ser difícil desligar totalmente [do petróleo]"

Leia Também António Costa Silva assume a Economia depois de uma carreira ligada ao petróleo

icenciou-se em engenharia de minas pelo Instituto Superior Técnico, juntando um mestrado em engenharia de petróleos no Imperial College, em Londres, e um doutoramento sobre reservatórios petrolíferos, também em Londres e Lisboa, passou pela Sonangol e trabalhou na Partex - o agora ministro diz não ser pessoa de se lamentar. "Muito provavelmente faria a mesma coisa."



Iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30





A conversa teve lugar no Ministério da Economia e do Mar, em pleno Chiado, mas percorreu o passado de António Costa Silva em Angola, as suas viagens profissionais à União Soviética e as suas mais recentes idas a Bruxelas, onde hoje defende os interesses de Portugal perante a Comissão Europeia no que à economia diz respeito.O agora governante olha para o período que vivemos com otimismo moderado, face aos recuos de vários países na estratégia de transição climática. Um passo atrás motivado pela guerra, mas que Costa Silva teme que possa prolongar-se no tempo.Quanto ao petróleo, o ministro da Economia e do Mar admite que "vai ser difícil desligar totalmente" desta matéria-prima, até "porque 83% da matriz energética mundial repousa sobre o petróleo, gás e carvão". "E só 17% nas outras energias, incluindo as energias renováveis", explica na entrevista que marca o lançamento da terceira edição da iniciaiva Negócios Sustentabilidade 20|30."Eu desde há muitos anos, há mais de 20 anos, defendo que as energias renováveis iam ser a solução do futuro. Mesmo dentro da indústria petrolífera lutei, desde logo dentro da que era a minha companhia na altura, para que se investisse nas energias renováveis, porque considerava que a industria tem, ao nível de conhecimento, das tecnologias, do offshore – hoje estamos muito a falar da eólica offshore em Portugal – todo esse desenvolvimento vai passar pelo conhecimento acumulado pela industria petrolífera".António Costa Silva não tem dúvidas de que, apesar de o petróleo ser hoje visto como um setor maldito, "foi um setor absolutamente crucial na transformação da economia mundial" durante todo o século XX. "Agora temos que aproveitar essa experiência."E quando questionado sobre se voltaria a fazer o mesmo percurso profissional - l

No âmbito do Negócios Sustentabilidade 20|30 serão realizadas 3 conferências dedicadas às temáticas ESG e uma grande conferência final, onde os temas e as problemáticas relacionadas com a sustentabilidade estarão no topo das preocupações.



