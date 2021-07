Nabeiro: "Ser ambicioso não é ser egoísta, são coisas diferentes"

Aos 90 anos, Rui Nabeiro conta numa entrevista no âmbito da Iniciativa Sustentabilidade 2030 que parte do caminho que trilhou nas últimas décadas se deve à ambição que o moveu. E não vê um sentido negativo no termo já que o empresário vê esse atributo como uma forma de criar e inovar.

"Uma pessoa sem ambição não pode caminhar. A pessoa dever ser ambiciosa, mas essa ambição deve servir para criar. Criar é uma dádiva da providência de Deus", afirma numa entrevista que teve lugar no Centro de Ciência do Café, em campo Maio.









Leia Também Nabeiro: "Sou uma pessoa de sustentabilidade. Para mim essa palavra é muito saudável" Além da entrevista de vida a Rui nabeiro, no âmbito do Negócios Sustentabilidade 20|30 serão realizadas oito talks e uma grande conferência em que os temas e as problemáticas relacionadas com a sustentabilidade estarão no topo das preocupações e dos discursos como forma de combater as alterações climáticas e ganhar o futuro. Além disso, a edição deste ano contará com 13 podcasts em que serão entrevistadas personalidades e especialistas que têm uma palavra a dizer no domínio da sustentabilidade.

O empresário explica que "toda a gente é ajudada" e que também ele foi ajudado no percurso empresarial que desenvolveu. "Fui de uma total entrega à boa vivência, à boa camaradagem e isso trouxe-me algo que o meu tio também me deu", explica o comendador recordando o irmão do pai, Joaquim, que lhe abriu aos 14 anos as portas para o mundo dos negócios do café."Ele queria dar-me mais mas queria uma pessoa de confiança. O sobrinho, mesmo jovem, era uma pessoa da sua confiança. O meu tio foi uma pessoa extraordinária", recordou o fundador da Delta na entrevista que assinala a segunda edição desta iniciativa dedicada à sustentabilidade.Para Rui Nabeiro, "ambição é um lugar em todos nós e não é erro nenhum". "Ser ambicioso não é ser egoísta, são coisas diferentes", remata.pode ser lida nado Jornal de Negócios desta quarta-feira e será, no site do Jornal de Negócios.