Costa Silva: Em África havia "uma opressão bastante profunda"

Não tinha mais de 8 ou 9 anos quando a dura realidade do colonialismo lhe bateu de frente. As imagens de pessoas acorrentadas na Catabola que iam ser enviadas para as fazendas de café do norte de Angola ainda hoje vêm à memória de António Costa Silva.



Numa entrevista de vida ao Negócios no âmbito da Iniciativa Sustentabilidade 20|30, cuja terceira edição arranca agora, o agora ministro da Economia e do Mar conta que ficou "absolutamente chocado". o explica que recusou ir a correr pedir ajuda ao Estado. "Foi para mim um choque epistemológico", afirma emocionado na entrevista.



"Mais ou menos aos 8 ou 9 anos, e tenho essas imagens muito claras na minha cabeça, andava a passear de bicicleta na terra onde nasci, que se chama Catabola, Nova Sintra no tempo colonial, e havia um chefe de posto, que era o posto da administração. Vi uma fila de pessoas acorrentadas às outras que iam ser enviadas para as fazendas de café do norte do país, na zona do Uige. E fiquei absolutamente chocado", relata o governante.



Costa Silva: "Vai ser difícil desligar totalmente [do petróleo]" Leia Também



Os relatos ainda frescos na memória acabaram, confessa o também poeta, por vincar a sua consciência política e a imagem que tem sobre o colonialismo.





"Eu sou das pessoas que defende, ao contrário de parte dos historiadores portugueses que diz que o sistema colonial português foi benigno e que não havia opressão, que havia opressão. E uma opressão bastante profunda", assume o ministro. Para o governante, tal experiência marcou "a vida e o pensamento".





Iniciativa Negócios Sustentabilidade 20|30





No âmbito do Negócios Sustentabilidade 20|30 serão realizadas 3 conferências dedicadas às temáticas ESG e uma grande conferência final, onde os temas e as problemáticas relacionadas com a sustentabilidade estarão no topo das preocupações.



As políticas públicas e as práticas ambientais, sociais e de governação são os temas da grande entrevista que marca o lançamento da terceira desta iniciativa.A entrevista a António Costa Silva pode ser lida na edição em papel do Negócios desta sexta-feira, dia 8, e será transmitida na íntegra, às 14h00, no site do Jornal de Negócios.