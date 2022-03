Consumo de papel e cartão aumenta 5%. Setor diz que virou a página à crise

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O setor do papel e cartão afirma que "está a mostrar sinais de forte recuperação", com o consumo a aumentar 5% e a produção a recuperar 5,8% em 2021, face ao ano anterior. Os dados são avançados no relatório das estatísticas preliminares relativo ao ano passado da Confederação Europeia das Indústrias de Papel (Cepi), em que Portugal está integrado através da Celpa – Associação da Indústria Papeleira.





"Tal como noutros setores, o papel e o cartão estão a recuperar da crise económica provocada pela pandemia", afirma a confederação europeia, citada em comunicado, onde acrescenta que "as novas tendências no uso destes materiais, numa primeira fase exacerbadas pela pandemia, parecem estar a criar mudanças mais profundas nos nossos padrões de consumo".





Assim, revela que a covid-19 fez disparar as compras online, com impacto no negócio de embalagens de papel e cartão. "Estima-se que a produção de papel e cartão utilizados para estes fins tenha aumentado 7,1% em 2021 em relação a 2020", afirma a Cepi.





No seu entender, a crescente consciência ambiental está a resultar num aumento de procura de embalagens de materiais que sejam mais sustentáveis. De acordo com a Cepi, a "alta taxa de reciclagem de papel e cartão é um fator que contribuiu para a popularidade destes materiais entre os remetentes e os transportadores que lidam diretamente com o consumidor", sendo que vários setores, como o da alimentação e o farmacêutico, "passaram agora a utilizar embalagens de papel e cartão para o transporte e entrega dos seus produtos".





O relatório das estatísticas preliminares, relativo a 2021, também revela que a produção de papel para embalar, muito usado na produção de sacos de papel, aumentou 11,7% e que a produção de papel para usos inovadores, principalmente para fins industriais, cresceu 9,6%, "beneficiando do apoio das políticas europeias de eliminação progressiva de embalagens plásticas", aponta.





A Cepi nota ainda que a produção global de papel para impressão também registou um ligeiro aumento, enquanto o consumo de papel para uso doméstico "encontra-se um pouco acima dos níveis pré-pandemia".