Continental abre centro de soluções em Lousado e contrata 80

A Continental, fabricante alemã de pneus, inaugurou na passada quinta-feira, 20 de abril, um centro de soluções em Lousado, junto à fábrica do grupo, informa esta segunda-feira a empresa.O novo centro conta com "aproximadamente 80 colaboradores" e o objetivo é duplicar este número até 2026. A inauguração oficial do edifício contou com a presença do administrador da Continental e responsável pelo setor pneus, Christian Kötz.



"Estamos constantemente concentrados em soluções digitais de pneus, comércio eletrónico e aplicações industriais 4.0. Em Lousado, profissionais altamente qualificados apoiam a nossa equipa global de pneus: em novos modelos de negócios digitais e no nosso ecossistema de soluções digitais para os nossos pneus premium", afirmou Kötz, citado em comunicado.

A Continental está mais uma vez a expandir as suas actividades em Lousado. O nosso novo Centro de Soluções está localizado na proximidade da nossa fábrica de pneus de última geração. As duas empresas irão trabalhar em estreita colaboração. E as universidades da região são ideais para o recrutamento de novos profissionais altamente qualificados", indicou, por seu turno,

Pedro Carreira, presidente do Conselho de Administração da Continental Mabor.