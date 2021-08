Coreana compra fabricante de torres eólicas de Aveiro

Adelino Costa Matos, ex-presidente da ANJE, alienou 60% do capital da ASM Industries à CS Wind por 46,5 milhões de euros. A gigante asiática aponta à liderança europeia e vai investir 100 milhões para duplicar até 2023 a produção em Sever do Vouga e no Porto de Aveiro.

