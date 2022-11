Cortiça da Amorim a bordo dos 100% eléctricos Mobilize da Renault

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo Renault escolheu a Corticeira Amorim para integrar o desenvolvimento dos veículos Mobilize, sua nova marca de mobilidade urbana 100% eléctrica.

"Integrada nos bancos dos modelos Mobilize Duo e Mobilize Solo, e também no painel interior traseiro deste último veículo, a cortiça foi selecionada pelo facto de tratar-se de uma matéria-prima natural e sustentável", revela o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, em comunicado.

"É gratificante participar na revolução em curso no domínio dos transportes. Seja o transporte automóvel, o transporte ferroviário ou o transporte aéreo. A imperiosa necessidade de descarbonizar a economia torna a cortiça um material indispensável nesta urgente mudança de paradigma. Os infindáveis atributos da cortiça estão ao dispor de um planeta mais sustentável", enfatiza António Rios de Amorim, presidente do grupo português.

Leia Também Amorim arama champanhe para vendas de 1.000 milhões

"A cortiça confere ao Mobilize Duo e ao Mobilize Solo conforto, bem-estar e leveza", para além de "contribuir ativamente para a promoção de um design singular, disruptivo e inovador, para o incremento de elevados índices de sustentabilidade e para o reforço das práticas de economia circular", realça a Corticeira Amorim.

A cortiça para a Mobilize foi fornecida pela Amorim Cork Composites, unidade de negócio da Corticeira Amorim que desenvolve produtos, soluções e aplicações para algumas das atividades mais sofisticadas do mundo, como serão exemplos as indústrias aeroespacial, automóvel, construção, desporto, energia ou design.

Leia Também “Muselets” italianos dão gás aos lucros e vendas da Amorim

"De resto, e empregando técnicas de termoformação, a solução de cortiça usada em ambos os automóveis é combinada com materiais reciclados. Concebida quer para suportar o teste do tempo, quer para garantir a comodidade dos passageiros", detalha o grupo sediado em Mozelos, Santa Maria da Feira.

Apresentados na última edição do Paris Motor Show, o Mobilize Duo e o Mobilize Solo "foram desenvolvidos com 50% de matérias-primas recicladas e são 95% recicláveis, obedecendo aos princípios do ecodesign", afiança.

"A ideia é redefinir o conceito de mobilidade urbana, tornando-a mais apelativa, atraente e divertida. Ideais para a condução em cidade, de tamanho muito reduzido e pegada diminuta, os automóveis Mobilize, e devido à sua arquitetura eletrónica conectada, permitirão igualmente melhores serviços em rede", lê-se no comunicado enviado pela Corticeira Amorim.