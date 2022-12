Corticeira Amorim compra OSI aos seus donos por 2,8 milhões

A Corticeira Amorim adquiriu 100% do capital da OSI - Sistemas Informáticos e Electrotécnicos à Amorim Serviços e Gestão (ASG), sociedade que é detida integralmente pela Amorim Investimentos e Participações SGPS, "holding" das herdeiras do falecido empresário Américo Amorim e da família Rios Amorim, a qual controla 51% do maior grupo de transformação de cortiça do mundo.





"Realizada em condições normais de mercado: o valor da transação foi determinado por avaliação externa independente (PwC)", tendo obtido "parecer favorável à transação da Comissão de Auditoria da Corticeira Amorim (composta integralmente por membros independentes), posteriormente aprovada pelo Conselho de Administração da Corticeira Amorim", explica o grupo liderado por António Rios Amorim, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).







