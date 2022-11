“Muselets” italianos dão gás aos lucros e vendas da Amorim

A consolidação este ano do grupo transalpino Saci, líder mundial na produção dos arames que sustentam as rolhas, que é detido pela Corticeira Amorim em 50%, teve um impacto significativo nas vendas do grupo português, que aumentaram 24% para mais de 790 milhões até setembro.

