Corticeira Amorim e Kaizen Institute criam consultora para a transição para indústria 4.0

A Kaizen Tech nasceu de uma parceria entre a Corticeira Amorim e o Kaizen Institute, com o objetivo de ajudar as empresas portuguesas a fazer a transição para a indústria 4.0. A ideia passa por garantir esta transição para uma indústria mais tecnológica e eficiente, "sustentada em informação obtida das áreas produtivas em tempo real", nota o comunicado destas empresas.

Assim, aliando o conhecimento da Corticeira Amorim à metodologia e princípios Kaizen, que pretendem "garantir maior rapidez e fiabilidade de todos os processos industriais", a Kaizen Tech estará focada na implementação de MES - Manufacturing Execution System, um sistema de execução de manufatura, que assegura a eficiência neste tipo de processos na área industrial.

O facto de a Corticeira Amorim ter chegado à conclusão, quando decidiu mudar o sistema de recolha de informação de gestão da base industrial, de que não havia no mercado uma solução para esta questão, alavancou a decisão de formar uma equipa interna. "Após uma intensa pesquisa de mercado, percebemos que o TrakSYS, o MES selecionado, era o software que melhor respondia às necessidades da Corticeira Amorim. Infelizmente, não encontrámos quem pudesse implementar este sistema, pelo que foi necessário constituir uma equipa interna", explica António Rios de Amorim, presidente e CEO da Corticeira Amorim, citado em comunicado.

"Com o MES as empresas terão acesso a dados em tempo real, tornando-se mais aptas para encontrar as causas raiz dos seus problemas para, assim, reagirem a desvios, estando então muito mais preparadas para fazer Kaizen", diz Alberto Bastos, senior partner e managing director do Kaizen Institute para a Europa Ocidental.

A equipa da Kaizen Tech arranca com uma equipa de 20 engenheiros, estando previsto "um crescimento significativo da equipa nos próximos três anos", com o objetivo de responder ao "crescimento anual previsto de cerca de 30%".

A Kaizen Tech vai disponibilizar soluções na área da análise funcional e levantamento de requisitos, implementação e gestão de projetos e também de suporte e evolução de sistema. O processo de implementação do software MES prevê que sejam analisadas as necessidades de cada empresa, com a consultora a defender que isto será uma forma de prestar um "serviço totalmente customizado, cuja implementação é acompanhada in loco pela equipa e consultores que gerem os processos de transição".