Corticeira Amorim reforça lucros para 20 milhões no trimestre sem covid-19

A Corticeira Amorim, que adiou para junho a decisão sobre o pagamento de dividendos por conta dos lucros obtidos no ano passado, face às incertezas sobre o real impacto da covid-19, fechou as contas do primeiro trimestre deste ano praticamente imune à pandemia.

Os lucros nos primeiros três meses de 2020 foram de aproximadamente 19,9 milhões de euros, mais 1,3 milhões do que no mesmo período do ano passado, enquanto as vendas registaram um crescimento homólogo de 0,7%, para 203,7 milhões de euros.

"De salientar que o trimestre homólogo foi o mais elevado em termos de crescimento de vendas de 2019 (mais 9,2%), condicionando o comparativo para o primeiro trimestre de 2020", ressalva a Corticeira Amorim, em comunicado sobre as contas do grupo, enviado esta quinta-feira, 14 de maio, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

O grupo liderado por António Rios Amorim realça, ainda, que "o início do ano também foi afetado pelos sinais de abrandamento prévios à covid-19 resultantes da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e, também, pelo aplicar de tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos à importação de vinhos europeus com menos de 14% álcool".(Notícia em atualização)