Debenhams em risco de insolvência pode deixar mais 12 mil sem emprego

A Debenhams, rede de lojas britânica com 232 anos, encontra-se agora em risco de falência. Por não conseguir encontrar um investidor, o grupo segue as pesadas da rede de lojas Philip Green, que iniciou ontem o processo de insolvência, de acordo com a Bloomberg.





Em cima da mesa estava a possibilidade de uma venda da rede de lojas à JD Sports Fashion. Contudo, a marca de roupa desportiva anunciou esta terça-feira, no primeiro dia de dezembro, que tinha desistido das negociações.





No prazo de 24 horas alterou-se o fado de um dos maiores grupos do Reino Unido. A desistência da compra por parte da JD Sports Fashion coloca em causa o futuro da Debenhams e ameaça mais de 12 mil postos de trabalho no Reino Unido.





Leia Também Agora é que é: Lei do Brexit aprovada por larga maioria

A Debenhams, que conta com 124 lojas em território britânico, revelou num comunicado citado pela Bloomberg que sem a venda e com o panorama atual, afetado pela covid-19, a rede de lojas não tem outra opção e "vai iniciar uma liquidação", enquanto anseia por um milagre natalício e novas ofertas de compra.





No ano transato, de modo a fazer face a uma dívida de 962 milhões de dólares, a Debenhams foi adquirida por um consórcio de investidores, do qual faziam parte a Silver Point Capital e a Golden Tree Asset Management. Já em abril deste ano, o grupo fez uma espécie de pedido de insolvência no Reino Unido, de modo que a administração continue a gerir o negócio sob a supervisão de um administrador.



A incerteza paira agora sob a Debenhams. O grupo irá continuar a operar até ao Natal, todavia estão em cima da mesa diversas opções de compra e venda, estudadas para que a covid-19 não dite o fim desta rede de lojas com dois séculos de existência.