Dez gigantes aliam-se para gerir depósito de embalagens

Pesos-pesados da distribuição e produção de bebidas juntaram-se para concorrer à gestão do futuro sistema de depósito e reembolso de embalagens de uso único. E prometem investir 100 milhões de euros no “desígnio nacional” de elevar as taxas de reciclagem.

Dez gigantes aliam-se para gerir depósito de embalagens









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Dez gigantes aliam-se para gerir depósito de embalagens O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar