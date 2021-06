Do uso de água às mulheres na gestão. Altri traça metas sustentáveis

Desenvolver e valorizar a floresta, apostar na excelência operacional e na inovação tecnológica, valorizar as pessoas e afirmar a sustentabilidade como fator de competitividade. Estes foram os quatro vetores estratégicos de desenvolvimento definidos pela Altri, que acabaram por estar na base dos objetivos de sustentabilidade do grupo.

Com a designação "Compromisso 2030", o documento apresentado esta terça-feira, 15 de junho, inclui um conjunto de métricas mensuráveis e verificáveis, que vão reforçar o papel do grupo sediado no Porto enquanto "líder no combate às desigualdades, às alterações climáticas e promovendo um mundo mais sustentável".

Leia Também Altri evitou 174 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono em 2020

Toda a organização, dispersa pelo território nacional, está ciente da urgência de alteração de comportamentos. José Pina, CEO da Altri







Leia Também Greenvolt acorda compra de central de biomassa britânica por 287 milhões

"É um documento fundamental para a Altri e para a sua competitividade e sustentabilidade. (…) Toda a organização, dispersa pelo território nacional, está ciente da urgência de alteração de comportamentos, da necessidade de inovação contínua e de a Altri liderar pelo exemplo, tornando-se num ‘benckmark’ internacional", sustenta José Pina, CEO deste grupo que tem sob gestão mais de 86 mil hectares de floresta e evitou 174 mil toneladas de emissões de dióxido de carbono em 2020.







José Pina, presidente executivo do grupo Altri.







Leia Também Lucro da Altri quase duplica para 13,2 milhões até março

No primeiro trimestre de 2021, a Altri registou lucros de 13,2 milhões de euros, uma subida de 93,7% face ao período homólogo, quando não foi além dos 6,8 milhões. A recuperação da procura e o aumento dos preços da pasta nos mercados internacionais, após dois anos em queda, levaram a um aumento de vendas de 8,2% até março, sendo 86% destinadas à exportação.







Metas de sustentabilidade da Altri no "Compromisso 2030"

Consumo de água:

- Redução do uso específico de água em 50% nas unidades industriais, ou seja atingir em 2030 o uso de apenas 10 m3 de água por tonelada de pasta produzida;

- Redução de carga orgânica nos efluentes industriais em 60%;

Consumo de energia:

- Aumentar em 60% a injeção de energia renovável na rede elétrica nacional, atingindo os 1000 GWh;

- Alcançar os 100% da energia renovável no consumo primário de energia nas várias unidades industriais;

Resíduos:

- Reutilização ou valorização de 100% dos resíduos processuais;

- Redução em 60% das emissões específicas de Gases de Efeito de Estufa (GEE) de âmbito 1 e 2;

- Redução em 30% de emissões específicas de GEE de âmbito 3 (kgCO2/tSA);

Floresta e madeira:

- Aumentar em 40% a percentagem do consumo de madeira com certificação de gestão florestal, atingindo em 2030 a meta de 80%;

- Duplicar para 16 mil hectares a área florestal sob gestão destinada à conservação natural;

- Desenvolver 13 estações de biodiversidade e "biospots";

Pessoas e diversidade:

- Duplicar número de mulheres em funções de liderança na companhia;

- Caminhar no sentido de atingir zero acidentes com dias perdidos.