Dona da Mimosa vai substituir frota de ligeiros por veículos 100% elétricos até 2025

A Lactogal, proprietária de marcas como a Mimosa, Matinal, Agros ou Pleno, anunciou, esta segunda-feira, que vai substituir a frota de ligeiros por viaturas 100% elétricas até 2025, planeando estender a medida, "num futuro próximo", às viaturas de transporte de mercadorias.Em comunicado, enviado às redações, a Lactogal diz que a medida vai permitir não só eliminar 538,2 toneladaas de emissões diretas de dióxido de carbono (CO2), como poupar 60% face aos custos com a combustão.Em concreto, até 2025, 108 viaturas ligeiras de passageiros serão "trocadas" por veículos 100% elétricos, tendo sido já substituídas, até ao momento, 63, adianta a empresa.No seguimento desta medida, a Lactogal decidiu também criar uma rede interna de carregamentos, disponíveis em 11 localizações em Portugal Continental e ilhas, num total de 53 carregadores espalhados pelo país."A Lactogal tem implementado nos últimos anos, medidas concretas no sentido de reduzir as emissões de CO2. A substituição dos nossos veículos ligeiros de passageiros por veículos 100% elétricos vai permitir retirar 538,2 de toneladas de CO2 de emissões diretas que ocorrem em centros urbanos/cidades, contribuindo assim para a estratégia de descarbonização das economias mundiais identificada no Acordo de Paris", realça o presidente do conselho de administração, José Capela, citado na mesma nota.A mais-valia não é só para o ambiente, com o mesmo responsável a dar conta de uma redução dos custos: "A nossa frota faz cerca de 3.486.202 km/ano e tinha um consumo médio de 197.692 litros de combustível/ano. Com a eletrificação (...) teremos uma poupança financeira a rondar os 60% face aos custos com a combustão".A empresa não pretende ficar por aqui e já tem planos para expandir esta iniciativa às viaturas de mercadorias, garantindo que contribui para alcançar as metas de neutralidade carbónica: "Continuamos atentos ao mercado, com perspetivas de, num futuro próximo, iniciarmos o mesmo processo com as nossas viaturas de mercadorias, logo que existam no mercado soluções fiáveis para a nossa realidade de distribuição", conclui José Capela.Fundada em 1996, a Lactogal herdou, das empresas que a constituíram (Agros - União de Cooperativas de Produtores de Leite, Proleite - Cooperativa Agrícola de Produtores de Leite, e a Lacticoop - União de Cooperativas de entre Douro e Mondego) os seus ativos industriais e as principais marcas que constituem.