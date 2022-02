Efacec “go and stop” no Mundial de carros elétricos

A oitava temporada de Fórmula E, a maior competição de carros elétricos do mundo e vista como o futuro da Fórmula 1, arrancou este fim de semana com uma dupla ronda, que não correu nada bem a António Félix da Costa, que não somou qualquer ponto nas duas corridas disputadas em Riade, na Arábia Saudita. O piloto português participa no Campeonato do Mundo de monolugares elétricos ao serviço da equipa DS Techeetah,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...