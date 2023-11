Leia Também Mutares finaliza compra da Efacec ao Estado

A exposição do Estado à Efacec "aumenta em 160 milhões de euros", revelou esta quarta-feira o ministro da Economia, na conferência de imprensa sobre a conclusão do processo de venda da Efacec. A este valor anunciado por António Costa Silva somam-se 202,9 milhões de euros que o Estado já tinha investido na empresa até ao momento.O Estado investe agora mais 201 milhões de euros e paga 30 milhões de contingências, mas liberta a garantia que tinha dado de 72 milhões de euros. No total, está em causa uma exposição adicional de 159 milhões de euros. A este valor junta-se ainda 35 milhões de euros do Banco de Fomento, através do Fundo de Capitalização e Resiliência, que vai subscrever obrigações da empresa.O Governo espera recuperar parte do investimento através de um mecanismo de partilha de valor, em que o Estado recebe dois terços e a empresa alemã o outro terço.E o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, ressalva que a empresa neste período em que pertenceu ao Estado pagou cerca de 100 milhões de euros em IRC e Segurança Social.No caso dos bancos, perdem 29 milhões de euros, tendo ainda responsabilidade por garantias a cinco anos ("trade finance"), num total entre 90 a 100 milhões de euros. Já os obrigacionistas perdem seis milhões de euros. Do lado da Mutares, investe 15 milhões de euros.Face à celebração do acordo esta terça-feira com a Mutares, o ministro da Economia, António Costa e Silva, não teve dúvidas em afirmar que "hoje é dia feliz para a economia portuguesa".António Costa Silva refere "uma operação complexa", em que houve "uma negociação multidimensional" com a banca, obrigacionistas, devedores e a Comissão Europeia. Mas ainda não deu detalhes.O ministro defende a operação de nacionalização feita em 2020, porque seria "desastroso" e "um buraco negro" para o país e para a região Norte "se deixássemos a empresa colapsar".Depois do encerramento da refinaria da Galp, em Matosinhos, se a empresa falisse "teria efeitos muito danificadores para a região Norte", defendeu. Diz, por isso, ser "uma grande notícia".Em atualização