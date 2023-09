Efacec: nova AG marcada para 12 de outubro. Corte nas obrigações será de 10%

Leia Também Mutares deve tomar conta da Efacec em outubro

Poucas horas depois de cancelar a Assembleia Geral de Obrigacionistas (AG) marcada para esta terça-feira, a Efacec já convocou os titulares de obrigações para novo encontro, desta vez para o dia 12 de outubro.A convocatória, publicada no site da empresa, confirma a informação entretanto apurada pelo Negócios segundo a qual a proposta para o corte no valor dos títulos por eles detidos é de 10%, muito menos do que os 50% inicialmente previstos.Os títulos em causa foram emitidos em 2019 e valem 58 milhões de euros.Ao início da tarde a empresa escrevia que a Assembleia Geral marcada para esta terça-feira, dia 12 de setembro, foi cancelada por ter sido alcançado "um acordo com uma maioria significativa dos obrigacionistas", adianta a empresa em comunicado publicado no site."O pedido de cancelamento realizado pela Efacec resulta do facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos obrigacionistas quanto a uma revisão da proposta de alteração dos termos e condições das obrigações, que deveria ser votada na Assembleia, em termos mais favoráveis para os obrigacionistas, o que torna a ordem de trabalhos da Assembleia desatualizada".