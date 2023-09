Efacec ganha contratos de 25 milhões em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No final de 2021, a então já nacionalizada Efacec anunciava que tinha assinado contratos, no valor de mais de 30 milhões de euros, com a Red Eléctrica de España (REE), Operador de Sistema e Transmissão Espanhol (TSO), para modernizar a rede de transmissão de energia, que incluia o fornecimento de mais de 20 transformadores de potência para subestações da rede de transmissão de 400kV em Espanha Peninsular e na rede de 245kV nas Ilhas Canárias.

12 de Setembro de 2023: "A Red Eléctrica, operador de sistema e transmissão espanhol (TSO), do grupo Redeia, confiou uma vez mais na Efacec para modernizar a rede de transmissão de energia. Os novos contratos celebrados, num valor superior a 25 milhões de euros, incluem o fornecimento de 12 transformadores de potência para subestações na rede de transmissão de 400kV em Espanha Peninsular e na rede de 245kV nas Ilhas Baleares", anuncia a Efacec.





Em comunicado, a empresa liderada por Ângelo Ramalho adianta que o fornecimento ao único agente de TSO) do sistema elétrico espanhol "será efetuado nos próximos dois anos ao abrigo de contratos estabelecidos no último semestre com a Red Eléctrica", lembrando que "os projetos surgem na sequência dos contratos de 2021, mantendo-se a Efacec como um dos maiores fornecedores de transformadores de potência da Red Eléctrica".





"Ao longo destes 20 anos a Red Eléctrica têm-nos lançado inúmeros desafios que se constituíram em oportunidades, aplicando a nossa tecnologia, valências e competências. Continuaremos empenhados em alargar a eficiência da rede a outras regiões e às Ilhas Baleares" afirma Michael Silva, administrador executivo com o pelouro comercial da Efacec.





A Efacec decidiu anunciar a celebração destes dois contratos em Espanha um dia depois de ter comunicado que a assembleia geral de obrigacionistas da empresa, cuja decisão é uma peça fundamental no processo de venda da companhia à alemã Mutares, foi reagendada para 12 de outubro.