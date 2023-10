Banco de Fomento financia venda da Efacec a fundo alemão Mutares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco Português de Fomento (BPF) vai investir até 50 milhões de euros, através do Fundo de Capitalização e Resiliência, em obrigações convertíveis a emitir pela Efacec, avança o Eco esta terça-feira. A medida é uma das condições impostas pelo fundo alemão Mutares para a compra da empresa que foi nacionalizada pelo Estado.A juntar a isso, a Parpública, gestora das participações do Estado, vai também avançar com uma operação de capitalização da Efacec, injetando mais de 50 milhões de euros antes da operação de venda ser concluída.

A venda da empresa nacional foi anunciada no início de junho, mas sem terem sido divulgados os pormenores do negócio pelo facto de a Mutares ser cotada em bolsa.





Leia Também Efacec ganha contratos de 25 milhões em Espanha

Até abril, a Efacec contava com prejuízos consolidados de 21,5 milhões de euros, mais 50,9% face ao mesmo período do ano passado, devido a um agravamento das perdas nos resultados operacionais.