Empresa de Barcelos com 1.000 pessoas procura 30 jovens doutores e engenheiros

Criada em 2009 pelo engenheiro industrial Carlos Palhares, num tributo ao seu pai e à sua carreira de décadas no setor da metalomecânica – primeiro como soldador, depois a ensinar a profissão aos mais novos -, a Mecwide tornou-se uma referência internacional na prestação de serviços altamente qualificados nesta indústria.

Com quatro fábricas na Europa e África, duas das quais em Portugal (em Matosinhos e em Sines), tendo completado até agora mais de 1.200 projetos, com a faturação a ultrapassar os 60 milhões de euros no ano passado, a Mecwide emprega já cerca de mil pessoas e tem em curso a contratação de 30 profissionais até aos 30 anos.

Com sede em Barcelos, a Mecwide está a caçar talentos em áreas como Engenharia, Tecnologias de Informação, Gestão Industria ou Economia, reforçando assim a resposta aos diferentes projetos nacionais e internacionais.

"Estas contratações respondem ao objetivo de captação de jovens talentos, definida pela estratégia Mecwide Talent_Grow INside Mecwide – um conjunto de programas de formação e desenvolvimento de recém-licenciados", explica a empresa, em comunicado.

"Além da experiência internacional, todos terão oportunidade de contactar com as unidades de negócio do grupo: Indústria e Energia; Oil & Gas; Minas e Cimentos; Sistemas Modulares e Data Centers, a unidade com maior presença internacional e crescimento", realça.

No final dos dois anos de formação, "o objetivo da Mecwide é a incorporação nos quadros da empresa".

"A Mecwide, desde a sua fundação, aposta no emprego Jovem. Sempre oferecemos estágios em vários sectores da empresa e temos programas de formação na nossa Mecwide Learning Academy que nos permite ir criando as competências necessárias para o crescimento das nossas pessoas e por consequência a melhoria da performance do nosso negócio. Temos um compromisso com as novas gerações, que serão o pilar para a nossa estratégia futura", afirma Carlos Palhares, o chairman da empresa.

O grupo Mecwide faz parte do grupo de 101 empresas que aderiram ao "Pacto Mais e Melhores Empregos para os Jovens", cujo objetivo é alterar atual contexto de vulnerabilidade associado ao emprego dos jovens.

Para a empresa de Barcelos, "este pacto representa uma continuidade do que tem sido a estratégia de recrutamento, contratando e retendo jovens com um emprego de qualidade".