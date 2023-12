Patrão dos patrões de Barcelos: “Portugal é uma espécie de milagre económico. Empresários são os primeiros a chegar à fábrica”

"Como barcelense e como cidadã, precisava de agradecer aos empresários. Individualmente valemos pouquinho e quando nos associamos fazemo-nos ouvir", afirmou Mariana Carvalho, vereadora da Câmara Municipal de Barcelos, no Fórum Regional da Indústria, que decorreu esta terça-feira, 6 de dezembro, na cidade onde estão sediadas gigantes industriais como a Valérius, Gabor ou Mecwide.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB) tinha já enaltecido o trabalho dos empresários no desenvolvimento do país: "Portugal é uma espécie de milagre económico. O milagre faz-se no dia-a-dia nas empresas, nos líderes, nos trabalhadores. Empresários que são os primeiros a chegar à fábrica, os últimos a sair da fábrica, são os que pagam salários e segurança social", afirmou João Albuquerque.

O dirigente associativo defendeu ainda o reforço do papel organizações empresariais: "Precisamos de caminhar para mais associativismo. Queremos fazer as coisas diferentes, mais fortes, mais dinâmicas e com o enorme objetivo de termos resultados diferentes. Só mudando formatos de cooperação isto é possível. O caminho faz-se com muitas parcerias, muitos projetos conjuntos", sublinhou o presidente da ACIB.

E deixou o repto para que os empresários procurem novos caminhos para o sucesso, dando como exemplo a própria ACIB, que está a criar "um gabinete para trabalhar a ESG e ajudar os empresários nesse sentido".

Na sessão de encerramento do Fórum Regional da Indústria, organizado pela ACIB em parceria com a Câmara de Barcelos e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o secretário de Estado do Trabalho destacou o esforço do Governo em aumentar os rendimentos, assim como na redução da carga fiscal.

"Temos feito uma valorização dos rendimentos e reduzimos a carga fiscal. Admito que a carga fiscal é pesada e devemos fazer um esforço para a reduzir e podermos ter competitividade a todos os níveis na economia portuguesa", acrescentou Miguel Fontes, sublinhando que é essencial "preservar o emprego", que tem estado "sistematicamente baixo".

Para este governante, foram "a preservação do emprego" e "a valorização dos rendimentos" que permitiram a Portugal "resistir bem a uma guerra inqualificável, a um surto inflacionista que apanhou todos de surpresa e a uma crise absolutamente dramática no Médio Oriente".





"Resistimos porque preservamos o emprego e o colocarmos como a primeira e a prioridades", rematou Fontes.

O almirante Henrique Gouveia e Melo também participou no Fórum Regional da Indústria, onde partilhou com os empresários a técnica militar que colocou em prática no processo de vacinação: "Observar, orientar, decidir e agir - este processo era feito três vezes por dia no processo de vacinação", lembrou.

Apesar de ter centrado a sua intervenção nas características que um líder deve ter, o chefe do Estado-Maior da Armada ressalvou que "não há uma fórmula mágica para a liderança".