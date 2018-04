Entrada em bolsa da Corticeira Amorim foi fundamental para internacionalização

Rios de Amorim falava na sessão comemorativa dos 30 anos de entrada em bolsa da empresa, que se assinalou hoje na sede da praça portuguesa, em Lisboa.

"A entrada em bolsa foi fundamental e decisiva para conseguirmos os meios financeiros para prosseguir uma estratégia de internacionalização. Internacionalizar é muito diferente de exportar. Os custos inerentes são substancialmente superiores", sublinhou.

António Rios de Amorim referiu ainda que, "olhando para trás", estes 30 anos foram uma história de sucesso, "com muito trabalho mas de sucesso" e reiterou a confiança da empresa na opção de estar presente no mercado de capitais.

"Nunca passou pela cabeça da família Amorim retirar a empresa de bolsa", assegurou.

Paulo Rodrigues da Silva, presidente da Euronext Lisboa, destacou o excelente desempenho em bolsa da empresa ao longo destas três décadas, salientando que a evolução das cotações das acções dependem do ambiente nos mercados mas, sobretudo, da actividade da empresa.

A Euronext Lisboa destacou que nos últimos dois anos o PSI-20, principal índice da praça "alfacinha", subiu 10%. Já o índice FB, que agrega as empresas familiares, registou um crescimento de 32%, cerca de metade face aos impressionantes 63% de valorização dos títulos da Corticeira Amorim.