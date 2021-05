Espanhola Reina compra portuguesa Condi

A família Pires vendeu a Condi Alimentar ao grupo Reina, um colosso espanhol no fabrico de aditivos, aromas e ingredientes para pastelaria, gelados e restauração.





"Após vários meses de negociações, a Postres Reina (grupo Reina) adquiriu uma participação maioritária na empresa portuguesa Condi Alimentar, S.A.", anunciou a empresa, esta segunda-feira, 24 de maio, em comunicado.





A Condi Alimentar tem duas fábricas de sobremesas em pó, como gelatinas e preparados para bolos, mousses e pudins, na Malveira e em Loures, emprega mais de uma centena de pessoas e fatura anualmente cerca de oito milhões de euros, com a exportação para Espanha, Angola ou Cabo Verde a valer perto de 30% do total.





O grupo espanhol garante que "os irmãos Luís e João Pires, antigos CEO, permanecem na equipa de gestão da Condi Alimentar, partilhando-a agora com os responsáveis da empresa ‘Surivan feel the taste’ do grupo Reina, que já possui uma fábrica em Pombal - a DoceReina Sobremesas, que está em processo de expansão para duplicar a sua atual produção.





O grupo Reina prevê concluir este ano um investimento de 12 milhões de euros na unidade de Pombal, onde produziu em 2020 cerca de 15 mil toneladas de sobremesas lácteas e gelatinas, com mais de metade a seguir para Espanha.





"A presença da Postres Reina no mercado português aumenta com esta nova aquisição e abre uma nova e entusiasmante etapa para enfrentar novos desafios, graças à vasta experiência empresarial e sinergias que serão feitas a partir de agora", sinaliza o grupo espanhol.

"A experiência das empresas do grupo, juntamente com os valores da Condi, irá dar um grande impulso a uma marca que já se encontra consolidada em Portugal", conclui.





(Notícia atualizada às 12:21)