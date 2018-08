Fabricante lusa de componentes automóveis Inapal comprada pela japonesa Teijin

A empresa japonesa Teijin Limited anunciou esta quarta-feira, 22 de Agosto, que no início do presente mês chegou a acordo para adquirir a Inapal Plásticos, uma fabricante portuguesa de componentes automóveis que tem em Portugal duas unidades de produção, uma em Leça do Balio e outra em Palmela, junto ao parque industrial onde está a Autoeuropa.





Em comunicado publicado na respectiva página oficial, a Teijin explica que a compra da empresa portuguesa foi realizada através da sua filial sediada na Holanda, a Teijin Holdings Netherlands, tendo a operação ficado concluída já depois de obtida a necessária aprovação dos reguladores.



Continuar a ler Entre os principais clientes da empresa portuguesa contam-se marcas como a Mercedes, BMW, Jaguar, Bentley, Volkswagen e Jaguar, espalhados por países como Portugal, Alemanha, França, Espanha, Itália ou Brasil. Em 2017, Inapal registou vendas no valor de 31,9 milhões de euros.



"A compra da Inapal permite-nos cumprir o nosso compromisso para com os accionistas de expandir a nossa tecnologia numa lógica global, incluindo na Europa", explicou em comunicado Jun Suzuki, CEO da Teijin, realçando que vai procurar sinergias com outras duas empresas europeias detidas pela cotada nipónica e que operam no sector dos componentes automóveis, a Continental Structural Plastics (CSP) e a Ziegler.



O objectivo da Teijin é que as operações relacionadas com componentes automóveis atinjam vendas de 1,7 mil milhões de euros até 2030. A Teijin garante ainda que vai encetar esforços por forma a prosseguir a expansão das operações da Inapal, investindo no crescimento e criação de valor para accionistas, funcionários, parceiros e clientes.



O grupo Teijin detém 170 empresas em todo o mundo e um total de cerca de 19 mil trabalhadores em 20 países para um total de activos avaliados em torno de 9 mil milhões de dólares no ano fiscal findo a 31 de Março de 2018.



Em 2017, a Inapal venceu um prémio atribuído em parceria pela EDP Energia Eléctrica e Ambiente e pelo Negócios na categoria indústria, premiando a eficiência energética.