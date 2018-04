Fábricas da Sonae Indústria afectadas pelos incêndios estão operacionais em Abril

Nas contas de 2017, a Sonae Indústria indica que as fábricas de Oliveira do Hospital e de Manguade, que foram afectadas "gravemente" pelos incêndios de Outubro de 2017 estarão "novamente operacionais" em Abril, "com melhoria dos activos industriais e processos de produção", indica o comunicado da Sonae Indústria, citando o seu "chairman" Paulo Azevedo.



"Os incêndios florestais em Outubro de 2017 afectaram gravemente as nossas fábricas de Oliveira do Hospital e de Mangualde e as vidas pessoas de alguns dos nossos colaboradores. A este respeito, em resultado do forte compromisso das nossas equipas e do suporte dos nossos stakeholders, em Abril ambas as fábricas estarão novamente operacionais, com melhoria dos activos industriais e processos de produção", diz a declaração de Paulo Azevedo, colocada no comunicado dos resultados de 2017, ano em que a empresa lucrou 15,3 milhões de euros.





Aliás, os incêndios foram um dos episódios que para a Sonae Indústria marcaram 2017. Paulo Azevedo junta a esse acontecimento um outro, que diz ter marcado negativamente o ano.





"2017 foi outro ano de desempenho positivo dos nossos principais negócios mas, infelizmente, foi também um ano em que vivemos dois eventos marcantes que deixaram tristeza nas nossas mentes e corações: o falecimento de Belmiro de Azevedo, meu pai e fundador da Sonae Indústria; e a lamentável tragédia ocorrida em duas das nossas fábricas, em Portugal, devido aos incêndios florestais", diz a sua declaração.