Sonae Indústria teme “efeito Trump” sobre exportadores de móveis do Canadá

A Sonae Indústria promete continuar a apostar forte na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos, mercado que foi o grande responsável pela queda da facturação do grupo português no ano passado.



"Na América do Norte, vamos reforçar a oferta de produtos s soluções decorativas, com o lançamento de novas cores melamínicas e acabamentos", e "levar o negócio de laminados" para este mercado, que vale cerca de um terço da facturação do grupo, revelou Chris Lawrie, administrador-delegado da Sonae Indústria.



Num encontro com jornalistas, realizado esta sexta-feira, 6 de Abril, nas instalações da Sonae, na Maia, Chris Lawrie afirmou que a empresa não deverá ser afectada pelo "efeito Trump", porquanto "o negócio dos painéis não tem problemas em termos de taxas aduaneiras".

Mas admitiu que as políticas proteccionistas empreendidas pelo presidente norte-americano poderá afectar indirectamente o negócio da Sonae Indústria, que tem uma grande unidade industrial no Canadá. "O único problema é que algum dos nossos clientes do Canadá, os que exportam móveis, pode ser afectado. Poderá haver aqui algum risco", reconheceu.



Considerando a parceria com a Arauco (50%/50%), o volume de negócios proporcional da Sonae Indústria fixou-se, em 2017, nos 630 milhões de euros, menos nove milhões do que no ano anterior, com os Estados Unidos a representarem 15,5% do total e o mercado canadiano 16,8%. A Península Ibérica passou a ser o maior mercado do grupo (20,9%), tendo ultrapassado a Alemanha (20,3%).



