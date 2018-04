Sonae Indústria lucra mais 38,7% para 15,3 milhões

A Sonae Indústria subiu os lucros em quase 40%. Apesar da queda do volume de negócios e do EBITDA.

Paulo Duarte

A Sonae Indústria apresentou lucros em 2017 de 15,3 milhões de euros, mais 38,7% que os 11 milhões de 2016, anunciou a empresa em comunicado. 2017 foi, assim, o segundo ano consecutivo com resultados líquidos positivos.Nesse comunicado, a Sonae Indústria diz que em 2017 "consolidou e adoptou a sua nova dupla função corporativa: gestão da parceria estratégica na Sonae Arauco e gestão dos negócios detidos integralmente, América do Norte e Laminados e Componentes". A Sonae Indústria tem uma parceria com a Arauco, numa joint-venture detida a meio designada Sonae Arauco.Considerando essa participação, o volume de negócios proporcional fixou-se, em 2017, nos 630 milhões de euros, menos 9 milhões que em 2016, com o EBITDA recorrente proporcional a diminuir 1 milhão para 89 milhões de euros. A dívida proporcional é de 3,4 vezes o EBITDA, já que diminui para 301 milhões.

Mas esta parceria é contabilizada pelo método de equivalência patrimonial desde 1 de Junho de 2016, pelo que estes são indicadores proporcionais.

Nos resultados contabilísticos, a Sonae Indústria, que tem como administrador executivo Chris Lawrie (na foto), teve um volume de negócios consolidado de 231 milhões de euros, menos 9,9 milhões ou 4,1% que em 2016. A empresa explica que esta redução se deve "principalmente ao menor volume de vendas no negócio da América do Norte, cujo efeito não foi totalmente anulado pelo aumento dos preços médios de venda no Canadá", além de que na segunda metade de 2017 também o negócio de "laminados e componentes sofreu uma redução de vendas nos mercados nórdicos".

O EBITDA recorrente atingiu, em 2017, 38,1 milhões de euros, fixando a margem nos 16,5%.

A empresa revela que registou imparidades de 3,8 milhões de euros, mais 200 mil euros que em 2016, não especificando em que activos.

Como a joint-venture com a Arauco é consolidada pelo método de equivalência patrimonial, a empresa regista um investimento em empreendimentos conjuntos de 205,6 milhões, mais 9,7 milhões que em 2016.

A dívida líquida situou-se nos 208,7 milhões, menos quase 5 milhões que no final de 2016. A Sonae Indústria conseguiu reforçar os capitais próprios para 126,1 milhões de euros.