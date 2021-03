Francesa Astorg compra belga Corialis que vai investir 50 milhões em Fafe

Em pouco mais de três anos, a fafense Lingote Alumínios já vai a caminho do terceiro patrão.

Fundada em 1994, esta produtora de perfis em alumínio viria a ser adquirida, no final de 2017, pela gestora de fundos de "private equity" Oxy Capital, que a revendeu ao grupo belga Corialis no início do ano passado.

Controlado pela CVC Capital Partners SICAV-FIS, o grupo Corialis opera no fornecimento de sistemas de perfis de alumínio, incluindo janelas, portas, elementos de correr, sistemas de telhado e estufas, divisórias e balaustradas, emprega cerca de 2.700 pessoas e detém também fábricas na Bélgica, Reino Unido, França, Polónia, Ilha da Reunião, Sérvia e África do Sul.

Em junho do ano passado, o Negócios noticiava que a Corialis tinha visto a Câmara de Fafe aprovar o seu pedido de declaração de interesse público municipal do investimento de 50 milhões de euros que pretende fazer na construção de uma nova unidade fabril, prevendo criar mais 260 postos de trabalho no polo fafense - onde a Lingote já emprega 240 pessoas -, entre os próximos três a cinco anos.

Com o novo investimento, Fafe será a capital da Península Ibérica no setor em que a Lingote Alumínios atua - "a maior empresa ibérica nesta área", garantia, na altura, o presidente da autarquia, Raul Cunha.

Já prevendo esta expansão, a Lingote tinha adquirido, em novembro de 2019, um terreno com 87 mil metros quadrados, muito próximo das instalações atuais, onde será construída a nova unidade industrial.

Entretanto, esta terça-feira, 30 de março, a "private equity" francesa Astorg anunciou que está a negociar "em exclusivo" a aquisição da Corialis à sua congénere CVC capital Partners, que tem sede no Luxemburgo, comprometendo-se a dar seguimento aos investimentos do grupo sediado na Bélgica.

"Estamos entusiasmados por fazer parte do próximo capítulo da aventura da empresa e apoiamos totalmente o programa de investimento que foi concebido pela sua gestão, a fim de desenvolver ainda mais a configuração industrial verticalmente integrada de Corialis e para ampliar sua oferta de produtos", afirma Nicolas Marien, sócio da Astorg, em comunicado.

Já Steven Buyse, sócio-gerente da CVC Capital Partners, realçou a expansão internacional da Corialis para novos mercados, "através da criação de um ‘hub’ ibérico, com a aquisição assertiva da Lingote em Portugal", pelo que "a Corialis é agora, indiscutivelmente, a líder no design e fabrico de sistemas de alumínio para janelas e portas na Europa", afiança.

Não foi divulgado o valor da transação, que está ainda sujeita a aprovação dos reguladores.