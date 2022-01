T'Works entra na Península Ibérica com a compra da portuguesa TraductaNet

T'Works anunciou a compra da empresa portuguesa TraductaNet, especializada em serviços linguísticos e traduções. A aquisição da empresa com sede em Lisboa vai permitir à T'Works entrar na Península Ibérica e estabelecer um elo de ligação com a América Latina.A aquisição da TraductaNet por parte da T'Works foi concluída a 20 de dezembro de 2021 e a presença da empresa portuguesa de serviços linguísticos na Europa e na América do Sul terá sido um dos motivos que levou à compra por parte da empresa alemã dedicada também a serviços de tradução.





"Continuamos a aumentar a nossa presença na Europa fora de nossa posição de mercado bem estabelecida na região DACH [países onde a língua alemã é dominante, como é o caso da Alemanha, Áustria e Suíça]", disse Christian Enssner, fundador e sócio-gerente da T'Works.