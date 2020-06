Grupo belga vai investir 50 milhões e criar 260 empregos em Fafe

O presidente da Câmara de Fafe garante que, com o novo investimento, a Lingote Alumínios será "a maior empresa ibérica nesta área".

O grupo Corialis, que adquiriu, já este ano, a fafense Lingote Alumínios, vai investir cerca de 50 milhões de euros no aumento da capacidade industrial da subsidiária portuguesa, duplicando o seu efetivo para 500 trabalhadores.

Depois de ter concluído, em janeiro passado, a operação de aquisição da Lingote Alumínios à capital de risco Oxy Capital, o grupo belga Corialis, um dos maiores operadores europeus no setor do alumínio, começou logo a trabalhar no projeto de expansão industrial da subsidiária portuguesa.