Fundo de Lebre compra a Torneiras Roriz, a W2007 e a Auto Delta

A "private equity" Crest Capital Partners, que é liderada por Marco Lebre, notificou a Autoridade de Concorrência (AdC) da aquisição de mais três empresas - a fabricante Torneiras Roriz e a comercializadora W2007, e a leiriense Auto Delta.

Trata-se de aquisições realizadas pelo Crest II, o segundo fundo criado pela capital de risco há cerca de um ano, com uma capitalização de 125 milhões de euros, que foram levantados sobretudo junto de capitais nacionais (70%), contando ainda com o financiamento de fundos americanos e europeus.

Leia Também Fundo de 125 milhões da Crest mira indústria

Instalada no Parque industrial de Adaúfe, em Braga, a Roriz é uma das maiores fabricantes portuguesas de torneiras. Detém uma capacidade de produção de mais de um milhão de unidades anuais, exportando mais de metade para cerca de meia centena de países, e emprega perto de uma centena de pessoas.

A Torneiras Roriz é a parceria exclusiva de todos os produtos comercializados pela W2007, empresa também adquirida pelo Crest II.

Ambas as empresas ficarão sob o controlo da Dualbanho, que é detida pelo Crest II e opera através da Banhoazis, participada do fundo desde outubro passado e que se apresenta como "o maior produtor português de mobiliário de casa de banho".

A AdC foi também notificada, na semana passada, da aquisição pelo Crest II da Auto Delta, empresa sediada em Leiria que garante ser um dos maiores distribuidores de peças para automóveis em Portugal.

"Posiciona-se atualmente como um dos distribuidores com maior oferta do país, contando com mais de 120 mil referências únicas em armazém, sendo que cerca de 90% destas são de marcas de 1.º equipamento", lê-se no site da Auto Delta, referindo que o seu armazém de Leiria tem uma área de armazenagem de três mil metros quadrados, contando ainda com a filial de Castelo Branco, que dispõe de uma área de armazenagem de 1.600 metros quadrados.