Gigante indiano Adani escapa a nova investigação

Há precisamente um ano, a Hindenburg lançou uma nota de "research" onde acusava o grupo Adani de manipulação de mercado e de fraude contabilística. Desde então, o Securities and Exchange Board of India (SEBI) tem investigado o conglomerado bilionário, apesar de Gautam Adani negar as acusações e as qualificar como "especulações infundadas". O escrutínio levou a que a reputação do grupo caísse a pique: as ações desvalorizaram 150 mil milhões de dólares.

Depois de meses de investigação, litigantes de interesse público começaram a pressionar o Supremo Tribunal indiano para que fosse criada uma equipa de investigação especial para averiguar o caso, mas esta quarta-feira, 3 de janeiro, a justiça local reitera que "os factos deste caso não justificam" tal mudança, embora o tribunal tivesse poderes para transferir a investigação, avança a Reuters.

Ou seja, além da atual investigação levada a cabo pelo SEBI, o veredicto sinaliza que não haverá aumento do risco regulatório ou legal para o grupo Adani.

Leia Também Ações do grupo Adani caem após alegada manipulação de preço dos títulos

No relatório, Hindenburg alega que os acionistas "offshore" do bilionário indiano foram usados para violar certas regras da SEBI, embora a empresa afirmasse que cumpre todas as leis. O tribunal rejeitou a necessidade de alterações às regras de divulgação do país para fundos "offshore". Ademais, deu ao SEBI três meses para concluir as investigações.

Após a decisão do Supremo Tribunal, Gautam Adani disse na rede social X que a resolução do juiz mostra que "a verdade prevaleceu" e que a "contribuição do grupo para a história de crescimento da Índia continuará". Apesar de ter recuperado a confiança dos investidores e banqueiros nos últimos meses, o magnata foi o que mais fortuna perdeu entre os 500 mais ricos do mundo, com a riqueza a cair 37,3 mil milhões de dólares para os 83,2 mil milhões.



Leia Também Cerca de 915 fundos ESG foram expostos ao "crash" do SVB

Depois desta quarta-feira, as ações das empresas do Grupo Adani fecharam em alta, com Adani Energy Solutions (ADAI.NS) a subir 11,4%, Adani Total Gas (ADAG.NS) com 10%, Adani Green Energy (ADNA.NS) a crescer 5,8% e o principal negócio Adani Enterprises (ADEL.NS) com um crescimento de 2,4 pontos percentuais.

Oposição contesta decisão do tribunal

Leia Também Grupo Adani paga empréstimo de 500 milhões de dólares

Com as eleições indianas marcadas para 2024, os oponentes políticos aumentaram a pressão sobre a gestão do primeiro-ministro Narendra Modi, acusando-o de favoritismo em relação a Adani nas decisões governamentais. Modi e Adani, ambos oriundos do Estado de Gujarat, no oeste do país, negaram qualquer conduta imprópria.

A sentença tomada esta quarta-feira pelo tribunal gera já controvérsia entre os partidos da oposição na Índia. O oposicionista Partido do Congresso já veio dizer que a justiça foi "extraordinariamente generosa com o SEBI" ao conceder-lhe mais tempo.





Os políticos têm protestado contra os planos de Adani em reconstruir uma das maiores favelas da Ásia - Dharavi, em Mumbai -, alegando que lhe foram concedidos favores indevidos na concessão do contrato de reforma pelo atual governo.

Leia Também Império Adani perde 86 mil milhões e cancela venda de ações

No veredicto agora divulgado, o Supremo Tribunal formaliza ainda que não precisa de intervir nas atuais regulamentações que regem os investidores "offshore" de empresas indianas. "O procedimento seguido para chegar à forma atual dos regulamentos não sofre de irregularidades", sublinhou o tribunal ao apoiar a posição do SEBI.

Segundo a lei do país, 25% das ações de cada empresa deve ser detida por acionistas públicos para evitar a manipulação de preços, mas a Hindenburg garante que alguns dos acionistas "offshore" de Adani foram usados para violar esta regra. Adani nega todas as acusações.



* Texto editado por Rui Neves