Grupo Adani paga empréstimo de 500 milhões de dólares

O império de Gautam Adani tem pagado vários empréstimos, numa altura em que o conglomerado tentar recuperar a confiança do mercado, depois das acusações de fraude e manipulação de mercado terem manchado a reputação das várias empresas do grupo indiano.

O grupo Adani pagou 500 milhões de dólares de um empréstimo esta terça-feira, segundo fontes conhecedoras do processo contactadas pela Bloomberg. Antes, o conglomerado já tinha pagado um crédito de dois mil milhões de dólares garantido por ações.

Além disso, o império do magnata indiano – que até há bem pouco tempo chegou a ver alguns bancos a recusarem-se a refinanciar a dívida do grupo Adani - conseguiu ainda um investimento de 1,9 mil milhões de dólares de Rajiv Jain da GQG Partners.

A entrada destas verbas possibilitou ao grupo liderado por Gautam Adani aliviar as perdas da sua capitalização de mercado conjunta das várias empresas do grupo cotadas em bolsa de 153 mil milhões de dólares para cerca de 124 mil milhões de dólares.

A queda abrupta da capitalização de mercado do grupo Adani começou no final de janeiro, após a divulgação da nota da Hindenburg. O relatório detalha uma teia de entidades "offshore" controladas pela família Adani em paraísos fiscais nas Caraíbas, Ilhas Maurícias e Emirados Árabes Unidos.

O documento afirma que estas foram utilizadas para facilitar corrupção e lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que desviou dinheiro das empresas do grupo cotadas em bolsa. Entretanto, o conglomerado indiano publicou uma refutação ao documento da empresa de "research", onde chega a afirmar que este foi um ataque contra a própria Índia.

A Hidenburg ripostou e afirmou que o conglomerado não respondeu a todas as acusações e classificou algumas afirmações da refutação de Adani como nacionalistas.



Após esta notícia, as ações da Adani Enterprises - a joia da coroa do conglomerado - somam 2,83%.