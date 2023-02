Império Adani perde 86 mil milhões e cancela venda de ações

O grupo do multimilionário Gautam Adani está a atravessar uma crise de confiança do mercado e da banca. As acusações de fraude já levaram o regulador financeiro da Índia a entrar em cena.

Império Adani perde 86 mil milhões e cancela venda de ações









