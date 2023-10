Governo dá esta quarta-feira explicações sobre venda da Efacec

71,73% do capital.





Leia Também Efacec muda de mãos. Acordo fica em segredo o fundo irá manter a equipa de gestão da Efacec liderada por Ângelo Ramalho, acrescentando apenas um elemento da sua confiança, uma vez que considera que o processo de reestruturação "está a correr bem".

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ministro da Economia assumiu que a despesa pode vir a ser maior do que o antecipado inicialmente, garantindo, contudo, que os custos "não vão ser muito maiores do que aqueles que estavam projetados".





O Governo dá esta quarta-feira explicações sobre a conclusão do processo de venda da Efacec. A informação será transmitida durante um conferência de imprensa, que contará com as presenças do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e do Secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, revelou esta terça-feira o gabinete de Costa Silva, numa nota enviada às redações.A comunicação ao país acontecerá um dia depois da assinatura do acordo entre o Estado e a Mutares, esta terça-feira, que consuma a reprivatização da Efacec e passa para as mãos do fundo alemãoAté à data, tal como noticiou esta terça-feira o Negócios, sabe-se que