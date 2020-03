Assim, as fábricas que o grupo tem na China, na África do Sul e na Ucrânia vão permanecer em produção.



"Queremos dar o nosso máximo apoio às autoridades nos seus esforços para conter a covid-19. Acreditamos que a suspensão temporária da operação nestas quatro fábricas irá apoiar esses esforços, e esperamos que outras empresas industriais em setores não críticos sigam nosso exemplo", sublinhou a empresa.



O grupo belga disse ainda que vai reavaliar os plano de contingência em conformidade com o desenvolvimento da situação.



Com 2.600 colaboradores em todo o mundo, a empresa tem vindo a implementar medidas globais, desde a declaração da situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, com vista a garantir a proteção dos trabalhadores e clientes.



"Como grupo industrial familiar, o Grupo Schréder quer assumir a responsabilidade e dar prioridade absoluta à saúde dos nossos colaboradores e das sociedades em que operamos", reiterou.



A empresa está presente em Portugal desde 1956 e tem fábricas em Carnaxide e Alverca.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.



Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.



A Espanha regista 1.002 mortes (19.980 casos) e a França 264 mortes (9.134 casos).



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.



O número de mortos no país subiu para seis.



"Devido à rápida evolução da situação [a propagação da covid-19], a empresa decidiu suspender temporariamente e até 5 de abril, a produção em quatro das suas fábricas europeias, nomeadamente: Espanha, França, Hungria e Portugal", divulgou a empresa, em comunicado.O grupo, que tem fábricas em Carnaxide e Alverca, diz que vai assegurar a continuidade da atividade, mantendo o serviço ao cliente, o aprovisionamento e as expedições, bem como a organização da cadeia de fornecimento.