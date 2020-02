Indústria mais sexy da Europa lança vídeo “Why Portugal?”

Em vésperas da maior feira de calçado do mundo, que começa no domingo em Milão, a associação dos industriais nacionais de calçado lançou um vídeo onde apresenta cinco razões para que os clientes internacionais escolham Portugal como parceiro de negócios.

Após dois anos de má memória, com as exportações a caírem 5,7% em 2019 - para cerca de 1,8 mil milhões de euros -, depois de já terem recuado 3% no ano anterior, que se seguiram a uma década de forte crescimento, a indústria portuguesa de calçado quer voltar a crescer, tendo garantido uma forte participação na maior feira do mundo do setor, que se inicia no próximo domingo, em Milão.