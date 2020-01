Calçado português anuncia ao mundo: “We are the FOOTure”

Ao longo de uma década, a indústria portuguesa do calçado, que exporta 95% da sua produção, acumulou um crescimento de 50% nas vendas ao exterior, para cerca de 1,9 mil milhões de euros, e multiplicou por quatro o seu número de mercados para mais de 160.

Agora que se prepara para fechar as contas de 2019 com uma quebra nas exportações, a autoproclamada "indústria mais sexy da Europa" prepara um novo plano estratégico para voltar a crescer, tendo a associação do setor (APICCAPS) colocado, entretanto, em marcha o "Plano de Ação do Cluster de Calçado para as Sustentabilidade".

Um documento dividido em três eixos (Planeta, Pessoas e Empresas) e que apresenta mais de 12 medidas, distribuídas por cerca de 50 ações, com o objetivo de tornar "a indústria portuguesa de calçado líder no desenvolvimento de soluções sustentáveis".

"Num contexto mundial em constante mudança, onde a agenda ambiental é um fator determinante para a sobrevivência de todos, cabe-nos garantir que damos corpo a essa vanguarda com as soluções mais inovadoras. Novos materiais, tecnologias limpas e uma produção cada vez mais sustentada são a base do plano de ação que já está a ser implementado pelo setor junto de todos os seus agentes", avança a APICCAPS, em comunicado.

Para marcar este novo paradigma do calçado nacional, a associação liderada por Luís Onofre, "numa apologia de Portugal, do seu mar e das suas memórias", acaba de lançar uma campanha sob a assinatura "We are the FOOTure", em que apela às raízes portuguesas para indicar o futuro do setor do calçado.

Protagonizada pelo ator João Jesus, a campanha "We are the FOOTure" tem no mar a sua principal inspiração e destaca ainda a sustentabilidade como objetivo essencial para esse futuro.