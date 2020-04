"Viemos ver como uma grande exportadora retoma a laboração, mas também perceber como se estão a adaptar a um novo conceito de trabalho e a regras de higiene, saúde e segurança no trabalho que têm de ser mais exigentes", referiu.



Com cerca de 2.300 trabalhadores, a Continental Mabor esteve parada 15 dias, tendo, entretanto, retomado a laboração, mas de forma parcial.



Metade dos trabalhadores cumprem duas semanas de trabalho e a outra metade fica em casa, em 'lay-off'.



"Vamos entrar na fase de transição para a normalidade", disse ainda o ministro da Economia, sublinhando que o Governo está a apoiar as empresas nesta fase, tanto em termos de 'lay-off' simplificado, como no acesso ao crédito.



Siza Vieira disse que os apoios estão a chegar muito rapidamente às empresas.



"Eu julgo que todos os empresários reconhecerão que nunca se teve processos tão simplificados, alargados e automáticos de apoios", referiu.

"Distanciamento social, mais equipamentos de proteção individual e um cuidado muito grande na forma como se circula dentro das fábricas é o que vai passar a ser um pouco o nosso novo normal nos próximos tempos", referiu.De visita à fábrica de pneus Continental Mabor, acompanhado do primeiro-ministro, Siza Vieira disse que, apesar de a pandemia de covid-19 "estar longe de estar controlada", Portugal "vai precisar de regressar ao trabalho e retomar a vida económica e social".