João Araújo avança com a construção de uma fábrica de 30 milhões na Ucrânia

Esta quarta-feira, 19 de janeiro, a leste do aviso de Joe Biden de que a Rússia pode lançar um ataque contra a Ucrânia "a qualquer momento", o empresário português João Pedro de Oliveira Ferreira de Araújo assinou um memorando de entendimento com a autarquia de Vinnytsia (Veneza, em português), cidade situada a 360 quilómetros da capital do país, para a construção de uma fábrica de materiais de construção no território, num investimento de mais de 30 milhões de euros.

"Hoje, 19 de janeiro, a Câmara Municipal de Vinnytsia assinou dois acordos relativos à construção de uma fábrica de produção de materiais de construção pela empresa portuguesa no território do Parque Industrial de Vinnytsia", lê-se num comunicado publicado no site da autarquia ucraniana.

A promotora do investimento é a TCS Investments Ukraine LLC, que é detida pela portuguesa NBNS Management & Investment, empresa sediada na Zona Franca da Madeira e que é liderada por João Araújo.

Na cerimónia de assinatura dos acordos com o município de Vinnytsia, o empresário português garantiu que a construção da unidade industrial deverá arrancar ainda este ano, num investimento faseado e "com conclusão prevista para 2025", prevendo que venha a empregar, com a operação em pleno, "mais de 200 trabalhadores".

"O total dos investimentos na construção da fábrica será superior a 30 milhões de euros", avança o município de Vinnytsia.

Em causa está a construção de uma unidade industrial que explora tecnologias e produtos "inovadores" de construção civil, através de novos materiais e soluções de montagem - o TCS Construction System.

"Trata-se de um sistema de construção tecnicamente avançado, não pré-fabricado, que proporciona qualidades físicas excelentes, boa insonorização, alto isolamento térmico, permitindo uma poupança considerável de custos e energia, o qual proporciona uma conservação adequada da construção e do meio ambiente", garante-se no site da empresa.

"Os blocos que serão fabricados na fábrica de Vinnytsia podem ser usados para a construção de vários prédios e casas. Essas unidades já estão a ser implementadas em diversos países", afiançou João Araújo, ainda de acordo com o mesmo comunicado daquele município ucraniano, com o empresário a explicar que, "entre as vantagens" desta localização "está a proximidade à Europa", algo "importante, pois os produtos serão exportados".

O Negócios tentou contactar João Araújo, mas o empresário não atendeu o telemóvel.