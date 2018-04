"A nível internacional, o Grupo Visabeira, através do seu 'know how' e competências distintivas, teve em 2017 um crescimento expressivo no mercado europeu com um incremento de 27,7% face a 2016", refere a empresa, adiantando que "o volume de negócios na Europa ascendeu a 266 milhões de euros, representando 41,6% do volume de negócios consolidado, sendo o principal país de destino França, com um peso de 64,9%".



Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e Dinamarca apresentam um peso de 35,1% neste mercado.



"Os mercados de África ascenderam a 129 milhões de euros neste período, correspondendo a 20,2% do total do volume de negócios do Grupo. Os 3,8% remanescentes, correspondentes a 24,2 milhões de euros, respeitam aos mercados americano e asiático", acrescenta.



"A área de negócios com maior peso nas contas consolidadas é a Visabeira Global, com um contributo de 70,6% do volume de negócios total e de 63,1% do EBITDA, suportada na boa performance operacional nas actividades de televisão por cabo e infraestruturas de telecomunicações e energia", prossegue o grupo, adiantando que a indústria e turismo representam um quarto (25,4%) do total do volume de negócios e 30,4% do EBITDA.



Os restantes 4% do volume de negócios respeitam à sub-holding Visabeira Participações.



"O Grupo Visabeira continua empenhado e focado no desenvolvimento e crescimento sustentado das suas actividades nos mercados internacionais, nomeadamente no europeu", refere a empresa, no comunicado.



"Com esse objectivo, o Grupo Visabeira, através da Constructel França, iniciou a sua operação em Itália com a aquisição da IEME, uma empresa que tem como principais actividades o projecto, a construção e a manutenção de redes de energia, com contratos com a ENEL há mais de 50 anos", acrescenta.



"A aquisição da IEME pela Constructel irá potenciar a consolidação dos contratos existentes no âmbito da energia e alargar a novas áreas de engenharia, em particular, actividades para a área das telecomunicações com enfoque na construção das redes de fibra óptica", adianta.



No que respeita à estratégia de consolidação no mercado belga, "merece destaque a aquisição da Modal, empresa com actividade complementar à Constructel junto à Proximus (Belgacom), que permite fortalecer a sua posição, passando, desta forma, a Constructel a ser o maior prestador de serviços para este operador de telecomunicações".



O grupo também conquistou, em consórcio com a Orange (France Telecom), um concurso com um volume de negócios estimado em 100 milhões de euros para a construção de rede de telecomunicações em fibra óptica na Martinica, a realizar nos próximos quatro anos.



No que respeita à indústria, a Visabeira salienta "os projectos desenvolvidos com o objectivo de potenciar a competitividade, por aumento de capacidade, diversificação e optimização da produção e inovações ao processo produtivo, com destaque para os projectos CerexCor e CristaLux nas áreas do grés, cristalaria e vidro, e DecorRia, na Ria Stone, que permitam alargar a oferta dos seus produtos".



O grupo aponta ainda "a redução em 2017 de 92 milhões de euros de financiamentos, prosseguindo-se a estratégia de desalavancagem reforçada em 2016, ano em que se verificou também uma diminuição de 62 milhões de euros, perfazendo uma redução acumulada em 2016 e 2017 de 154 milhões de euros".

